Vücudu arındırmanın en iyi yolu

Sizin için hazırladığım 21 günlük diyetle, bir yandan bedeninizi yenileyip bir yandan yağ yakarken, diğer yandan sağlıklı beslenme yolunda ilk adımı da atmış olacaksınız. İlk hafta sadece sıvı gıdalarla vücudunuzu toksinlerden arındırarak zinde bir bedene kavuşacaksınız…

Üç haftada neler yapacaksınız?

Programımızın birinci haftası sadece sıvı besinlerden oluşuyor. Her gün üç kez ayrı ayrı hazırlayacağınız sıvı içecekleri ve ara öğünleriniz için vereceğim listeyi mutlaka tüketmelisiniz. İkinci haftada ise protein ağırlıklı üç ana ve dört ara öğün var. ‘En İyi Yiyecekler Diyeti' denen üçüncü hafta beslenme programı süresince zaten vücut sağlıklı beslenmeye alışmış olacağı için, önemli olan verilen yiyeceklerin nasıl tüketileceği. Tüm program süresince en son yemeğinizi çok geç saatte yememeye özen göstermelisiniz.

Her güne sağlıklı ve leziz bir smoothIe tarifi

Smoothie tariflerinde yer alan tüm malzemeleri blenderdan geçirerek ve bekletmeden için.

1. GÜN Arınma

Malzemeler

· Bir bardak su veya yarım bardak demlenmiş yeşil çay

· Çeyrek demet ıspanak

· Yarım demet maydonoz

· İki dilim ananas

· Bir adet kerevizin sapı

2. GÜN Mutlu orman meyveleri

Malzemeler

· Yarım su bardağı frambuaz

· Yarım su bardağı böğürtlen

· Yarım su bardağı çilek

· 10 adet yaban mersini

· 1 adet küçük salatalık

· Yarım elma

3.GÜN Köklerin dansı

Malzemeler

· Yarım bardak su

· Yarım demet pazı veya ıspanak

· İki adet pancar yaprağı

· Yarım pancar

· Yarım greyfurt suyu

· Bir parmak taze zencefil

4.GÜN Oyun başlasın!

Malzemeler

· Yarım bardak su veya Hindistan cevizi suyu ya da badem sütü

· Yarım demet pazı ( pazı yerine roka, ıspanak ya da marul da kullanabilirsiniz)

· Bir su bardağı doğranmış mango

· İki dilim ananas · Yarım muz

5. GÜN Metabolizma hızlandırıcı

Malzemeler

· Yarım su bardağı badem sütü

· Yarım su bardağı demlenmiş, soğutulmuş yeşil çay

· Yarım su bardağı yaban mersini

6. GÜN Yağ yakıcı karışım

Malzemeler

· Bir su bardağı Hindistan cevizi sütü

· Bir avuç içi kadar ıspanak

· İki adet salatalık

· Bir küçük muz

· İki yemek kaşığı dondurulmuş vişne

· Yarım haşlanmış pancar

7. GÜN inceltici karışım

Malzemeler

· Bir su bardağı, bir demet kaynatılıp soğutulmuş maydanoz suyu

· Üç dilim kabuklu limon

· Bir orta boy elma

· Bir avuç içi taze nane

· Yarım armut

Birinci hafta beslenme programı

İlk haftanın amacı, vücudu sıvı besleyerek arındırmak olacak. İşte yedi gün boyunca tüketeceğiniz besinler…

1. GÜN

Sabah: 1 numaralı smoothie

Ara öğün 1: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Öglen: 1 numaralı smoothie

Ara öğün-2: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Ara öğün-3: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Akşam: 1 numaralı smoothie

Son öğün: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

2. GÜN

Sabah: 2 numaralı smoothie

Ara öğün 1: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındıkveya 1 ceviz

Öglen: 2 numaralı smoothie

Ara öğün-2: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Ara öğün-3: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Akşam: 2 numaralı smoothie

Son öğün: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

3. GÜN

Sabah: 3 numaralı smoothie

Ara öğün 1: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Öglen: 3 numaralı smoothie

Ara öğün-2: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Ara öğün-3: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Akşam: 3 numaralı smoothie

Son öğün: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

İlk haftanın ara öğünleri

Ara öğünlerde verilen yağlı tohumlar sizi enerjik kılacak.

O nedenle asla atlamayın!

5 badem veya 1 ceviz veya 10 fındık veya 6 kaju

4. GÜN

Sabah: 4 numaralı smoothie

Ara öğün 1: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Öglen: 4 numaralı smoothie

Ara öğün-2: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Ara öğün-3: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Akşam: 4 numaralı smoothie

Son öğün: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

5.GÜN

Sabah: 5 numaralı smoothie

Ara öğün 1: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Öglen: 5 numaralı smoothie

Ara öğün-2: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Ara öğün-3: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Akşam: 5 numaralı smoothie

Son öğün: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

6. GÜN

Sabah: 6 numaralı smoothie

Ara öğün 1: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Öglen: 6 numaralı smoothie

Ara öğün-2: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Ara öğün-3: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Akşam: 6 numaralı smoothie

Son öğün: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

7. GÜN

Sabah: 7 numaralı smoothie

Ara öğün 1: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Öglen: 7 numaralı smoothie

Ara öğün-2: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Ara öğün-3: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Akşam: 7 numaralı smoothie

Son öğün: 6 kaju veya 5 badem veya 10 fındık veya 1 ceviz

Önemli notlar:

– Emziren anneler bu listeyi yanında bol su içmek kaydıyla uygulayabilir.

– Hipotiroidi olanlar listeyi uygulayabilir.

– Ağır spor yapanlar, ana öğünde içeceklerin yanında bir adet haşlanmış yumurta tüketebilir.

– Tansiyon hastaları için yeşil çay içeren smoothieler günde yalnızca 1 kere içilmelidir ve yeşil çay mutlaka organik olmalıdır. Diğer öğünler için smoothieler laktozsuz sütle hazırlanabilir.

Yarın Protein detoksuyla yağ yakın