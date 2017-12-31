Yılbası sofralarına dikkat!

2017'yi uğurlayıp büyük umutlarla 2018'i karşılayacağımız bu gecede, yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmak için yılbaşı sofralarının cazibesine kapılmayın. Peki bu süreçte nelere mi dikkat etmeniz gerekiyor? İşte tavsiyelerim…
– Yılbaşı sofrasında şarküteri ürünlerini mümkün olduğunca az tüketin. Şarküteri ürünlerini illa tüketmek istiyorsanız, miktarını minimum seviyede tutun ve beraberinde C vitamininden zengin yiyecekleri de tüketin.
– Kırmızı et yerine balık, tavuk ve hindiyi tercih edin. Ancak pişirme şeklinize ve yediğiniz miktara dikkat edin.
– Yağ tüketiminizi azaltın. Katı yağlar yerine zeytinyağını kullanın.
– Azar azar ve yavaş yavaş yiyin. Çünkü hızlı yemek yerken daha çok insülin salgılanır. Bu da yağın vücutta depolanmasına ve karaciğerde kolesterol yapımının artmasına neden olur.
– Antioksidan etkisi bulunan meyve ve sebzelere ağırlık verin.
– Çorba, sebze yemeğiniz ya da cacığınızla 2-3 diş sarımsak tüketin. Sarımsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri içerir.
– Bugün mutlaka üç litre su tüketmeye, bitki çaylarından faydalanmaya özen gösterin ki ertesi gün vücudunuzda ödem oluşmasın.
Bu gece evde olacaksanız aşağıdaki menüyü takip etmenizi öneriyorum.
1. seçenek
– 1 kase sebze veya domates çorbası
– 150 gram ızgara veya fırında kırmızı et, tavuk, hindi veya 200 gram ızgara balık
– Yeşil salata
2. seçenek
– 100 gram ızgara veya fırında kırmızı et veya tavuk veya hindi
– 4 yemek kaşığı etsiz sebze yemeği veya haşlanmış sebze
– 100 gram diyet yoğurt
Mutlaka evden çıkmadan önce sağlıklı küçük öğünler tüketin. Restoranın menüsünü mutlaka önceden inceleyin.
– Peynir Tabağı: 2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir, 1 dilim mozerella peyniri.
– 1 kase çorba: Kremasız tercih etmeye çalışın.
– Fırında hindi/tavuk/balık. (Bir el büyüklüğünde- tüketin)
– Patlıcan salatası. (Sos ilave etmeyin)
– Arzu edilen kadar ızgara/haşlama/sote veya çiğ sebze
– Sorbe, dondurma, sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tercih edin. (Yarım porsiyon)