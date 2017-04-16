Yorgunlukla başa çıkma formulleri

Eğer siz de kronik yorgunluktan şikayetçiyseniz, yaşam tarzınızda ve beslenme biçiminizde yapacağınız bazı değişikliklerle bu sorununuza bir çözüm yolu bulabilirsiniz…

En çok kadınlarda görülüyor

Yorgunluğunuzun nedeni tıbbi değilse kronik yorgunluk sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Bu sendrom, yüzde 70 oranında kadınları, özellikle de 30-50 yaş grubunu etkiliyor. Kendini güvensiz hissetme, ümitsizlik, net görememe, mide ve bağırsak sisteminde problemler, sabırsızlık, doyumsuzluk, genel olarak yaşama karşı negatif tutumlar, işi bırakma, hafıza ve konsantrasyonda problemler bu sendromun yaşanabilen belirtileridir. Pek çok hasta çeşitli yiyeceklere, alkole veya yapay tatlandırıcılar gibi maddelere intolerans gösterebilir. Düzenli hayat tarzı, fiziksel egzersizler, sağlıklı beslenme kronik yorgunluk sendromundan korunmak için uygulanması gereken temel kurallardır.

Nasıl tedavi edilebilir?

– Tiroit yetmezliği, gizli bir tiroit bezi tembelliği, böbreküstü bezlerinde, kortizon ve benzeri hormonların yapımında bir eksiklik olup olmadığını kontrol ettirmek için bir hekime başvurun. Hormonal tetkiklerinizi altı ayda bir yaptırmalısınız.

– Bu sorun kansızlıktan ileri geliyorsa doktor kontrolünde B12, folik asit veya demir kullanarak çok iyi sonuçlar alınabileceğinizi unutmayın.

– Günde 2.5-3 litre su için. Vücudunuzdaki su oranının yüzde 2'sini kaybettiğinizde, enerjinizin de yüzde 20 oranında azaldığını biliyor muydunuz? Günde en az 8 bardak su içtiğinizde toksinlerden arınır ve gün içinde kendinizi daha enerjik hissedersiniz

– Omega 3'ten zengin besinsel kaynaklar kan akışını hızlandırır ve vücut enerjisini yüksek tutar. Haftada 2-3 kez somon, ton, ringa, uskumru gibi yağlı balıkları tercih edebilir, 10 adet badem veya 10 adet fındık ya da 4 yarım ceviz gibi yağlı besinleri günlük olarak tüketebilirsiniz.

Kafeini azaltıp, bitki çayı için

– Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek yiyeceklere beslenmenizde yer verin. Özellikle sebze ve meyve tüketiminizi artırın. Meyvelerde C vitamini açısından zengin, kuşburnu, kivi ve portakalı tercih edin. Ispanak, pazı, sivribiber, brokoli, Brüksel lahanası gibi yeşil yapraklı sebzelerin tüketimini artırın.

– Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeniz sindirim şikayetlerinizi azaltarak uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Geceleri ağır ve yağlı yemek yememeye özen gösterin.

– Kahve, çay, soğuk içecekler, kakao gibi kafeinli içecekleri azaltın. Kahve yerine rahatlatıcı bitki çaylarını tercih edin. Yeşil çay ve ısırgan otuyla yapılan bitkisel çaylar gibi.

Gevşeme teknikleri de işe yarar

– Sigara ve alkolden de uzak durmakta yarar var.

– Uyku düzeninize dikkat edin. Düzenli olarak, her gün yedi-sekiz saat uyumaya çalışın.

– Düzenli egzersiz yapın. Her gün açık havada tempolu yürüyüş bu sorundan kurtulmanızda büyük fayda sağlar.

– Bazı gevşeme ve stres atma tekniklerini öğrenin. Yoga ve meditasyon gibi…

Diyetinizi destekleyebilecek öğeler

Magnezyum, potasyum, çinko: İyi planlanmış bir magnezyum, potasyum, çinko destek programı yorgunluğa karşı son derece iyi sonuç verebilir.

Ginseng: Enerji verici etkileri nedeniyle çok yaygın kullanılan bir bitkisel destektir.

B grubu vitaminleri: Özellikle B12 vitamininden yararlanılabilir. Bağışıklık sistemini destekleyen, kan hücresi üretimini artıran desteklerdir.

C vitamini: Böbreküstü bezini destekler, bağışıklığı güçlendirir, doku iyileşmesini artırır.

Ekinezya: Uzun süreli yorgunluk sorunu olanlarda, özellikle bağışıklık sistemi sorunlarının eşlik ettiği gözlenirse bu bitkisel destekten de yararlanılabilir.

Önemli not: Bu destekleri mutlaka doktor tavsiyesi ve gözetiminde kullanmanızı öneririm.