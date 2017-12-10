Zerdeçal yağının 9 faydası

Asya ülkelerinde binlerce yıldan beri gıda ve tedavi amaçlı olarak tüketilen zerdeçalın yağı da her derde deva… İşte kanserden depresyona kadar iyi gelen yapısıyla zerdeçalın dikkat çeken dokuz faydası…

1-Kolon kanseriyle savaşır

Kyoto Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, zerdeçaldaki curcumin madddesinin hayvanlarda kolon kanseriyle mücadelede ciddi bir etkisi olduğunu gösteriyor. Düşük ve yüksek dozlarda tümör oluşumları zerdeçalla ortadan kaldırılmış.

2-Nörolojik hastalıkları önler

Zerdeçal yağının içerisindeki turmerone maddesinin sinir sistemindeki mikroglia adı verilen ve bazen zararlı davranışlarda bulunabilen hücreleri durdurabildiği görülmüştür. Bu hücrelerin aktifleşmeleri çeşitli beyin hastalıklarına da davetiye çıkarmaktadır.

3- Felce karşı etkilidir

Zerdeçalın antikonvülzan etkileri, kimyasal kaynaklı inmelere (felç) bir çözüm olabiliyor. Ayrıca zebra balıklarında iki adet

inmeyi yöneten genin davranışını değiştirebildiği görülmüştür.

4- Eklem problemlerine yardımcı olur

Çin ve Hint tıbbında geleneksel olarak kullanılan zerdeçal, artrit ve eklem problemlerine yardımcı oluyor çünkü içerisindeki aktif bileşikler enfeksiyona sebep olan faktörleri ortadan kaldırabiliyor.

5- Karaciğer dostudur

Karaciğer vücudumuzun en önemli detoksin organıdır. Zerdeçal ise karaciğer sağlığını iyileştirebilen en önemli baharatlar arasında. Zerdeçal verilen hayvanların kanlarında çok daha yüksek düzeyde antioksidanlar bulunmuş ve bu antioksidanlar karaciğer dokusundaki toksinleri de temizliyor.

6- Meme kanseriyle savaşır

Zerdeçal yağındaki turmerone maddesinin istenmeyen enzim aktivitesini ve iki kanser hücresini bastırabildiği araştırmalarca kanıtlanmış. Ayrıca zerdeçal memedeki kanserli hücrelerin çoğalmasını da geciktiriyor.

7- Lösemi hücrelerini azaltabilir

Uluslararası Moleküler Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, zerdeçal yağındaki turmerone maddesinin istenmeyen enzim aktivitesini ve kanser hücrelerini bastırabildiğini kanıtlamış durumda.

8- Depresyon ve anksiyeteye iyi gelir

Zerdeçal yağı, iyi bir rahatlatıcı ve dengeleyicidir. Zerdeçal yağı insanlarda pozitif düşünceyi tetikleyen kimyasallara da sahip. Depresyondaki 56 kişinin zerdeçalın içerisindeki curcumin maddesi sayesinde pek çok semptomdan kurtulduğu kaydedilen bilgiler arasında.

9-Soğuk algınlığından korur

Zerdeçal yağının anti-enflamatuar etkileri, burun rahatsızlıkları ve soğuk algınlığı konusunda etkili olmasını sağlar. Sıcak suya birkaç damla damlattıktan sonra buharı çekmek işinize yarayacaktır.

Elde edilme yöntemi çok önemli

Bitkisel yağların elde edilme yöntemi 3 çeşittir. 1-Soğuk sıkım (cold pres) 2-Solvent ekstraksiyon 3-Süperkritik akışkanlarla ekstraksiyon. Bu yöntemlerden en etkili olanı süperkritik akışkanlarla ekstraksiyon yöntemidir. Bitkisel yağlardan tam randıman alabilmek için yüzde yüz doğal, katkısız ve tam saflıkta olması çok önemlidir. Bitkisel yağlar da en yararlı şekilde Süperkritik Karbondioksit (SC-CO2) Ekstraksiyonu yöntemiyle üretilir. Yağları çözmek için, çok yüksek basınçlarda sıvı hale dönüştürülen karbondioksit (CO2) kullanılmakta, yağ elde edildikten sonra basınç düşürülerek yeniden gaz haline gelen CO2 üründe hiçbir kalıntı bırakmadan havaya karışmaktadır. CO2, yüksek çözücü özelliğine sahiptir, düşük sıcaklıkta çalışma imkanı verir, zehirli ve yanıcı değildir, yüksek basınç ürünün sterilize olmasını, düşük sıcaklık ürünün bozulmamasını ve besin içeriğini yüksek oranda korumasını sağlar. Sonuçta, SC-CO2 Ekstraksiyonu ile elde edilen ürünler gerek saflık, gerekse kalite, görüntü, renk ve kıvam açısından; hem solvent ekstraksiyonu ile elde edilen ürünler hem de soğuk presle elde edilen yağlardan çok daha kaliteli olmaktadır.