18 Türk adası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan gezisinde, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin durumlarıyla ilgilendi, Yunan yetkililerle bu konuda görüşmeler yaptı… Bunlar iyi de, Yunanistan'ın Ege'de işgal ettiği 18 Türk adasını neden gündeme getirmedi?

Aylardır Ege'deki Yunan işgallerini yazıyor, göz göre göre gerçekleşen Yunan zorbalığını dile getiriyoruz.

Erdoğan'ın Yunanistan gezisinde bu konuyu dile getirmesini arzu ederdik. Fakat o durumu dolambaçlı yoldan anlatmayı tercih ederek Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a:

“Lozan konusunda zannediyorum hâlâ anlaşılmayan bazı incelikler var. Lozan Antlaşması'nı güncelleştirmek gerekiyor. Kardak krizi var, hâlâ çözülemiyor. Tüm bu krizlerin aşılabilmesi için bir araya gelip bunların tekrar görüşülmesinde fayda var. Konuşa konuşa halledeceğiz bunları” dedi.

Bu ifadeler onun tercihi ama doğrudan doğruya konuyu açıp:

“Ey Yunanistan! Sen ne hakla 18 adamızı işgal ettin? Lozan Antlaşması'na göre ‘silahsız' olması gereken Ege adalarını neden silahlandırdın? Topların namlularını neden Türkiye'ye çevirdin? Senin amacın ne?” diye sorsa daha doğru olmaz mıydı?