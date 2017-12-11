Adalet bunun neresinde?

AKP'nin yaptığı hiç doğru değil…

Ülkeyi gerdikçe geriyor!

Şimdi de CHP belediyelerine göz diktiler…

CHP'li başkanları görevden alarak ana muhalefet partisinin önünü kesmek istiyorlar!

İlk olarak İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Sırada daha CHP'li beş belediye başkanının olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu, yapılan operasyona sert tepki göstererek,

“Reza'nın önüne yatanlara, dolar istifleyenlere neden bir şey yapmadınız? Yolsuzluklara susanlar bizden hesap soramaz!” dedi.

Reza Zarrab, Amerikan mahkemesine, Türkiye'de kimlere rüşvet verdiğini bir bir açıkladı, kanıtlarını gösterdi. Türkiye'de 45-50 milyon Euro'luk rüşveti götürdüğü iddia edilen eski bakanlara ne yapıldı? Hiçbir şey!

Şimdi, CHP'li belediye başkanlarına saldırılıyor!

Kılıçdaroğlu “Adaletin olmadığı yerde zulüm olur!” diyor.

AKP yanlış yolda… Bu tür olaylar ülkede ortamı germekten başka bir işe yaramaz! Oysa, gözü dönmüş, azgın dış düşmanlara karşı birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız

olduğu bir zamandayız!