Adalet istemiyorlar mı?

CHP Trabzon Milletvekili Halûk Pekşen'le günün siyasi olaylarını konuşurken:

“En şaşırdığım şey nedir, biliyor musun?” dedi.

“Nedir?”

“Sayın Kılıçdaroğlu adalet için, ülkemizdeki haksızlıkların son bulması için yürüyor. Oysa Ergenekon ve Balyoz davalarında ezilen, yıllarını hapiste geçiren paşalar, meselâ İlker Başbuğ, meselâ Hurşit Tolon, İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Çetin Doğan ve diğerleri… Nerede bu paşalar? Ortada yoklar. Oysa onların en başta yürümeleri, Kılıçdaroğlu'na destek olmaları gerekmez miydi?”

Halûk Pekşen'e “Haklısın” dedim. O devam etti:

“Ya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na ve hukukçuların liderliği iddiasındaki Ümit Kocasakal'a ne demeli? Adalet Yürüyüşü'nde onlar da yok. Eski rektör Kemal Alemdaroğlu da yok!

Ey Feyzioğlu! Ey Kocasakal! Siz adalet istemiyor musunuz? Siz hukuk adamı değil misiniz? Neredesiniz? Adalet Yürüyüşü'nde çok sayıda AKP'li bile var ama sizler yoksunuz. Neden?

Adaletsizlikten acı çekenler ortada yok. Emekli monşerler yok. Korkudan mı gelemiyorlar, bilemiyorum ama bunların tümüne esef ediyorum.”