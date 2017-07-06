Adalet nerede aranır?

İki arkadaşımız, Gökmen Ulu ve Mediha Olgun, 41 gündür, demokratik hukuk ülkesi olduğu iddia edilen Türkiye'nin iki ayrı cezaevinde çile dolduruyor!

“Deliller toplanmadı” denilerek itirazların mahkeme tarafından reddedilmesi ne anlama geliyor?

Demek ki ortada hâlâ herhangi bir delil yok. O zaman niye tutukluyorsunuz?

Yıllarca televizyonlarda, gazetelerde, Fetullah Gülen'i övüp yere göğe sığdıramayan gerçek Feto'cular, Pensilvanya'ya giderek beraberce hatıra fotoğrafları çektirip sofrasında yemek yiyenler, onun her dediğini emir kabul edip uygulayanlar (belediye başkanları, siyaset adamları, gazeteciler vs.) etrafta serbestçe dolaşırken, hayatında Fetullah Gülen'in suratını dahi görmemiş ve onunla tek kelime bile konuşmamış olan SÖZCÜ'nün imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı veriliyor.

Elde hiçbir delil, hiçbir belge yok! Ya ne var? Sadece iftira var, çamur var! Kendilerini kurtarmak için çamuru başkasına sıvamaya kalkan vicdan yoksunu Feto'cular var! Peki, adalet nerede?

SÖZCÜ avukatı Celâl Ülgen soruyor:

“Adalet adliyede aranır, diyorlar… Hangi

adliyede?”