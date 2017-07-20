İyi ki Kılıçdaroğlu var.

Ülkemizin bu üzücü günlerinde gerçekleri söylüyor, hakkı ve hukuku savunuyor. Maltepe mitingiyle birlikte 26 gün süren Adalet Yürüyüşü ile insanlarımızın yüreğinde yeni bir umut ışığı yaktı.

CHP lideri önceki gün Meclis kürsüsünden iktidara seslenerek:

“SÖZCÜ Gazetesi'nin FETÖ ile ne ilgisi var? Hayatları FETÖ ile mücadeleyle geçmiş” dedi ve ekledi:

“Adalet yoksa devlet mi olur?”

Gerçekten dünyanın en garip olaylarından biridir SÖZCÜ'yü FETÖ'cülükle suçlamak!

SÖZCÜ'nün alnı açık, başı diktir.

SÖZCÜ yayın hayatı boyunca FETÖ ile mücadele etmiş, onunla 30 defa mahkemelik olmuştur.

Gerçek FETÖ'cüler ve onu “Son bin yılın en büyük Türk büyüğü” ilan edenler ortada dolaşırken, FETÖ karşıtı

SÖZCÜ'nün Atatürkçü sahibi Burak Akbay için –hiçbir geçerli delil olmadan–yakalama kararı çıkartmak vicdani midir?

SÖZCÜ'nün iki elemanı (Gökmen Ulu ve Mediha Olgun), SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonu sonucu 55 gündür tutuklu olarak cezaevindedir.

Adalet bunun neresinde?