Adaletin olmadığı yer!

“Adalet yoksa zulüm vardır!”

Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait.

“Anadolu Dünya Dolu” programında yaptığı konuşmada “Kudüs adaletsizliğin yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Adalet yoksa zulüm vardır!” diyen Erdoğan'ın bu sözleri doğrudur. Fakat yalnız Kudüs değil, dünyanın her yeri için, özellikle Türkiye için de doğrudur.

Erdoğan'ın konuştuğu gün Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) dünya genelinde 326 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu ve bunların Türkiye, Çin, Suriye, İran ve Vietnam'da tutuklu olduğunu açıkladı.

Örgütün 2017 raporunda, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen OHAL döneminde “Hukuk devleti ilkeleri yerine keyfi kararların geçerli olduğu” ifadesine yer verildi.

İktidarı sert eleştirmenin, gazetecilerin teröre destek suçlamasıyla tutuklanması için yeterli sayıldığı belirtilen raporda “Türkiye'de gazeteciler sistematik olarak uzun bir süre boyunca tutuklu kalıyor ve böylelikle mahkeme kararı olmadan cezalandırılıyor” denildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre Türkiye, maalesef adaletin olmadığı ülkeler arasında yer alıyor!