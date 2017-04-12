Ah Başbakan, ah!

Ben Başbakan Binali Yıldırım'ın görevine devam etmesini isteyenlerdenim. Bunun için referandumda “Hayır” diyeceğim. Fakat kendisi bunun tersi için büyük çaba harcayıp vatandaşı “Evet” demeye davet ediyor. Yani kendi kendini yok etmeye çalışıyor!

Başbakan, başka bir dilden konuşuyor sanki… Söylemleri inandırıcı değil.

Şu FETÖ olayının siyasi ayağına bir bakalım.

– FETÖ'nün yargı ayağı var!

– TV, gazete, medya ayağı var!

– Yazar-çizer ayağı var!

– Polis, MİT ayağı var!

– Asker, öğretmen ayağı var!

– İşadamı, bürokrat ayağı var!

– Üniversite, okul ayağı var!

– Sağlık, Adli Tıp ayağı var!

– Esnaf, bakkal ayağı bile var!

Ya siyasi ayağı?!

Başbakan Binali Yıldırım “FETÖ'nün siyasi ayağı yok! Gereken temizlik yapıldı!” diyor. İnandınız mı bu söze?

FETÖ'nün siyasi ayağı olup olmadığını inceleyen savcı ansızın görevden alınıp FETÖ soruşturmasından uzaklaştırıldı. Neden?

“FETÖ'cü milletvekillerinin ortaya çıkarılmaması için bu yapıldı” diye düşünenler haksız mıdır?