Ah Binali Bey, ah!

Miting meydanlarında kükreyen Başbakan Binali Yıldırım'ı dinliyorum. Vatandaşlara:

“Sandıkta Cumhurbaşkanı'nı, başkan yardımcılarını, bakanları seçiyorsunuz” diyor.

Kuzum Başbakan, bu sözlerin çok yanlış!

Referandumda sandıktan “Evet” oyu çıkarsa, 2019 yılındaki seçimde halk Cumhurbaşkanı'nı seçecek ama yardımcılarını ve bakanları ne yazık ki seçemeyecek! Vatandaşın böyle bir hakkı yok!

“Evet” ile birlikte “Tek Adam” devri başlayacak, tüm bakanları ve istediği kadar yardımcıyı denetimsiz bir şekilde, bizzat Cumhurbaşkanı seçecek.

Meclis de devre dışı!

Başkan seçilecek kişi dilerse, eşini, kızını, oğlunu, damadını ya da şoförünü “Başkan Yardımcısı” yapabilecek ve kimse de buna bir şey diyemeyecek!

“Evet” sözcüğü ile bütün bu haklar ona verilmiş oluyor!

“Olmaz… Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapmaz” demeyin… Bugünkü Cumhurbaşkanı yapmaz, yarınki yapabilir. Azerbaycan örneği meydanda…

Anayasa değişikliği ile Azerbaycan halkından tüm yetkileri alan Başkan Aliyev, ilk iş olarak karısı Aliyeva'yı Başkan Yardımcısı yaptı.

Demek ki oluyormuş!