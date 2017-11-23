Ah şu faizler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası'nı hedef alan açıklamaları doları daha da azdırarak tarihi zirvesini yaptırdı. 4 liraya yaklaşan dolarla birlikte Euro da dörtnala gidiyor!

Erdoğan, yüksek faizden şikâyet ederek Merkez Bankası'nı ve faiz lobisini suçlayıp “Hep söylüyorum, çok açık, net söylüyorum. Yüksek faizi ben sömürü aracı olarak görüyorum. Burada bir amaç, bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak bir nema mantığı var” diyor.

Oysa iktisatçılar “Ekonominin ‘Arz ve talep kanunu' ile yürüdüğünü, bunun dışına çıkılırsa işlerin kötüleşeceğini, faizlerin asla emir-komuta ile düşmeyeceğini” hatırlatıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu hatanın iktidarda olduğunu belirterek “Memleketi kim yönetiyor? Fransızlar yönetiyor da haberimiz mi yok?” diyor ve ekliyor:

“Memleketi öyle bir yönetiyorsun ki, kızdığın adamı ‘atın içeri' diyorsun, atıyorlar. Çıkar bir KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ve ‘faiz sıfırdır' de, bakalım ne olacak? Merkez Bankası'ndan şikâyet ediyorsun. Atamayı sen yaptın. Trump'ın imzası mı var? Yok! Fransa Başkanı'nın imzası mı var? Yok! Kimdir bunun sorum- lusu acaba?”