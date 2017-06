Ahbap çavuşlar!

Adalet Yürüyüşü'nün AKP'yi ve siyasi ortağı Devlet Bahçeli'yi endişelendirdiği görülüyor. İki ahbap çavuşların beraberce Kılıçdaroğlu'na saldırmalarından bu anlaşılıyor.

Dünya siyaset tarihi Devlet Bahçeli gibi bir muhalefet lideri görmemiştir. Öyle bir lider ki (!) iktidara cankurtaran simidi olup kendi partisini eritiyor!

Kılıçdaroğlu, sakin ve efendi bir biçimde, Adalet Yürüyüşü'nün 9'uncu gününü tamamlarken:

“Onlara göre ülkede adalet var. Memlekette her şey güllük gülistanlık. Ama topluma bakıyorsunuz, hiç öyle değil. Adalet yok, huzur yok. Gerginlik var. Biz adalet istiyoruz. Onu da eleştiriyorlar. Çünkü yapacakları bir şey yok.

Bu ülkeye artık hiçbir şey veremezler. Her gün şehitler geliyor. Ne diyorlardı? ‘Referandumda EVET deyin, terör bitecek!' buyrun bitirin. Vatandaş şimdi ‘Neden bitirmiyorsunuz?'

diye soruyor” dedi.

Kılıçdaroğlu haklı. AKP ile yandaşları koro halinde “EVET derseniz terör bitecek, ülke huzura kavuşacak” diye söz vermişti. Bizim bir kısım vatandaşlarımız da saf saf buna inanmışlardı. Oysa iktidarın ağzından dinledikleri her şey aslında sadece “Reklamlar”dı!