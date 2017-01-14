AKP ve kadın!

Meclis'te anayasa değişikliği oylamaları kavga-dövüş

devam ediyor.

AKP'nin eleştiriye tahammülü yok. Hele bazı milletvekilleri var, kadın-erkek demeden saldırıyor!

Bir kadına hücum edip vahşice boğazını sıkmak yiğitlik midir?

Anlaşılan kadına darp, bunların geleneğinde var!

Saldıranlar AKP'li Ahmet Gündoğdu ve Mustafa Elitaş…

Saldırıya uğrayan ve elindeki telefonu gasp edilen, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet…

Saldırı sebebi, AKP'lilerin buluttan nem kapmaları!

Fatma Hanım, 3 AKP milletvekilinin oy kabininin içine hep beraber girdiklerini görünce:

“Lisede bir öğretmen üç erkek öğrenciyi tuvalette sigara içerken yakalar. ‘Ne yapıyordunuz?' diye sorar. Biri, inkâr eder. Öğretmen ‘Sigara içmiyorsanız ne yapıyordunuz?' diye çıkışınca, öğrenci ‘Öğretmenim sigara içiyorduk' der. O halde üç AKP milletvekili bir kabinde sigara içmiyorsa, oylama için ne yapıyordu?” diye sorar.

İşte, AKP'lileri çileden çıkaran soru bu… Neden

bu kadar alındılar?

Meclis'te bunu yapanlar, getirmeye çalıştıkları rejimle vatandaşa kim bilir ne yaparlar?