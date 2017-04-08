Alın teri!

Dün bu sütunda “Böyle eşitsiz kampanya görülmemiştir… Devlet kasasından harcanan paraların haddi hesabı yok!” diye yazmıştım.

Bu konuda araştırma yaptıran “HAYIR Partisi”nin Genel Başkanı Tuna Bekleviç haber yollayarak, “Havaya savrulan paralar müthiş. AKP'nin ‘EVET' kampanyasının bütçesi 1 milyar lirayı geçti. Onlara bütün yollar açık. Biz ise ‘HAYIR' afişlerine bile tahammül edemeyen zalim bir zihniyetle yarışıyoruz!” diye bilgi verdi.

Ekibiyle birlikte adım adım Anadolu'yu dolaşan, bugüne kadar 66 il, 155 ilçe ve 1210 köy ziyareti gerçekleştiren Bekleviç'e göre:

“Siyasal iktidar endişe içinde olduğu için hasım gördüğü herkese saldırganca yaklaşıyor. Büyük harcamalar yapan iktidar, devlet parasıyla seçim yapmıyor, ‘yeni bir rejim' inşa ediyor!

Bizim ‘Hayır' kampanyamız, alın teriyle kazanılmış paralarla, öğrencilerin harçlıkları, işçilerin maaşları, emeklilerin aylıkları ile finanse ediliyor. ‘HAYIR' kampanyası helâl bir kampanyadır,

helâl olduğu için de bereketi vardır.

Sonucunu bir hafta sonra göreceğiz.”