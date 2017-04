“Allah ile aldatmak!”

Ülkede “Hayır”cıların üstünde ağır bir baskı var. Artık bunu saklamaya bile gerek görmüyorlar.

Halkımızı “Evet”çiler, “Hayır”cılar olarak iki kampa böldüler, ne yazık ki!

“Hayır”cılara hem terörist, hem FETÖ'cü, hem PKK'lı dediler, akla gelmeyecek her türlü suçlamayı yaptılar!

Buna rağmen “Evet” oyları tekliyor, patinaj yapıyor!

Millet artık, olanların farkında!

Akla uygun olan her şey gerçektir, gerçek olan her şey akla uygundur.

Ne kadar lâf kalabalığı yapılırsa yapılsın, “Hayır”cılara ne kadar çatılırsa çatılsın, gerçekten kaçılmaz!

“Evet”in ne gibi tehlikelere gebe olduğunu çok kişi anlamış bulunuyor.

Sert söylemlerin, ona-buna posta koymaların, devam eden kışkırtmaların aslında oy kaygısıyla yapıldığını sokakta saklambaç oynayan çocuklar bile fark etti.

Kışkırtmalar sonuçsuz kalacak ve bu millet asla birbirine düşman hale gelmeyecek!

“Evet”ler istenen düzeye ulaşamayınca dine sarıldılar ve halkı “Allah ile aldatmaya” kalkıştılar.

“Evet” diyecek olanlara cennet bile vaat edildi.

Din bu kadar istismar edilmez ki!

Yazık oluyor!