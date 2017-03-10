Devlet Bahçeli'yi en çok korkutan kişilerden biridir Meral Akşener…

İl il, ilçe ilçe dolaşıp 16 Nisan'ın Türkiye için kurtuluş günü olması gerektiğini anlatıyor.

Engellenmek, gözdağı verilmek isteniyor ama o cesur bir kadın… Dişi bozkurt… Asena! Onda korkacak göz yok!

Devlet Bahçeli, ruhunu saran kâbuslardan kurtulmak için rakip gördüğü Meral Hanım'ı MHP'den ihraç ettirdi ama ülkücü camianın ona ilgisi ve sevgisi hâlâ çok büyük.

Kapı kapı dolaşıp, neden “HAYIR” denilmesi gerektiğini anlatan Akşener, getirilen 18 maddelik anayasa değişikliğinin akıl ve mantık dışı olduğunu belirterek şöyle diyor:

“Görülmemiş yetkilerle o makama ben de dahil, kim oturursa otursun yoldan çıkar! Ben de yoldan çıkarım! Batılıların ‘denge ve kontrol' dedikleri mekanizmaların olmadığı hiçbir sistem demokratik olamaz! Böyle bir güçle insan Allah'ın kendisini seçtiğine inanır, Allah'ın özel kulu olduğunu düşünür. Çevresi de bunu pompalar. Böyle bir güçle ‘astığı astık, kestiği kestik' olursunuz! Her kim olursa olsun yoldan çıkar! Millet buna izin vermeyecek!”