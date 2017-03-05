Almanlar ve biz!

Almanların yaptığı saygısızlıktır ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nın mitingini iptal etmeleri hem demokrasiye, hem de iyi dostluk ilişkilerine ihanettir!

Almanya bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce de sudan sebeplerle Türk siyaset adamlarının Almanya'daki Türklere hitabını engellemişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Almanya'da teröristler kendilerini ifade edebiliyor, onlar için toplantı hakkı var, gösteri hakkı var ama demokratik bir ülkenin bakanının, bir toplantıda görüşlerini açıklamasına izin verilmiyor” demekte haklıdır. Almanların yaptığı ayıptır. Fakat……

Bu olayın benzeri aynı gün Türkiye'de de yaşandı.

Dün “HAYIR Partisi”nin Genel Başkanı Tuna Bekleviç'ten bir mesaj aldım. Şöyle diyor:

“Yozgat'ta bizim çalışmalarımız ve konuşmalarımız engellendi. Tıpkı Yozgatlı Sayın Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki konuşmasının engellendiği gibi… Ne yazık ki, bu iki uygulama da yanlıştır! İfade özgürlüğü için HAYIR demeliyiz!”

Demek ki neymiş? AKP iktidarının davranışı da Almanlardan farksızmış!

Adalet Bakanı Bekir Bey buna

ne buyurur? Şapkasını önüne koyup biraz düşünmeli!