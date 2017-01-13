Anayasanın anasını ağlatıyorlar!

Meclis'te anayasanın anası ağlamaya

devam ediyor!

Değişiklik maddeleri birer birer oylanıyor, MHP'nin desteği ile kabul ediliyor.

AKP'li vekillerin bir kısmı sadakatlerini kanıtlamak için oylarını göstere göstere kullanıyor.

Meclis'te ellerindeki oy pusulalarını havaya kaldırarak sırıtanlar, bir oyu üç kişi birden atanlar tam bir görgüsüzlük sergiliyor.

Aynı zamanda anayasayı çiğniyorlar!

Oylarını gösteren vekillerde kendilerine güvensizlik var. Saray'a “Bak reis, biz sana ne kadar sadığız” diye mesaj yollayıp, akılları sıra yatırım yapıyorlar!

Anayasa hukukçusu Prof. Süheyl Batum, değişiklik oylamasının, anayasanın 175'inci maddesine göre gizli yapılmasının şart olduğunu ifade ederek:

“Hiç tartışmaya gerek yok. Oylama gizli olmalıdır. Aksi halde geçersiz sayılır” diyor.

Evet, hukuki durum bu ama günümüzün iktidarı hukuk dinlemiyor ki! “Ben yaptım, oldu” diyor. Böyle garabet, kabile devletlerinde bile olmaz!