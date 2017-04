At ve Üsküdar!

Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor?

Yorumlar farklı. Başbakan dahil tüm AKP'liler parlak günler bekliyor: İşler açılacak, Türkiye kanatlanıp uçacak, filan…

Tabii ki bizim bu tür sözlere karnımız tok… Fakat saf halkımızın yarısı hâlâ bu masallara inanıyor!

Ekonomi düzelirse, alıp başını giden döviz fiyatları makul düzeye inerse, işsizliğin pençesinde kıvranan milyonlarca kişiye iş imkânı yaratılırsa, fakir-fukara açlıktan kurtulursa, mesele yok… O zaman biz de onları içtenlikle alkışlarız. Fakat bunların olacağı yok.

İşkembeden atmak serbest! At atabildiğin kadar!

Peki, gelecekte neler olacak?

Öyle görünüyor ki bundan sonra Türkiye'yi hukuk dışı, keyfi bir yönetim bekliyor.

“Ne yaparsanız yapın, atı alan Üsküdar'ı geçti” diyorlar.

At dedikleri oylar mı? Oylar alındı mı, yoksa YSK'nın yardımıyla çalındı mı? At Üsküdar'ı geçince kanunlar yok mu sayıldı?

Böyle bir ifade ve mühürsüz oylar hangi demokratik rejimde geçerlidir?

NOT: Üsküdar'da, iktidarın yüzde 53.31 ‘HAYIR' oyu ile yenilgiye uğradığını da belirtelim.