Bal tutan parmak yalıyor!

Bizim iktidarın olağanüstü yardımsever ve muteber işadamı olarak tanıtıp ödüller verdiği Reza Zarrab, Amerikan mahkemesinde ötüyor:

“Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a bir balıkçıda rastladım, kendimi tanıttım, bana yardım etmesini istedim. Benimle yüz yüze görüşmek istedi ve randevu verdi. Çağlayan'ın Bakanlık makamında görüştük. Yapacağım ticareti anlattım. Bana kâr marjını sordu, onu da anlattım. Kârı yüzde 50 – 50 paylaşırsak aracılık edebileceğini söyledi.”

“Bu ne zaman oldu ve kabul ettin mi?”

“2012 yılının başında anlaştık. Ona 45-50 milyon Euro kadar bir para verdim.”

Sevgili okurlar. Reza Zarrab'ın iddia ettiği bu rüşvet rakamları dudak uçuklatıcıdır. Türk Lirası olarak 230 milyon lira gibi müthiş bir miktardır.

Ülkemizde açlık sınırında 20 milyon insanımız varken, emekliler, memurlar, işçiler, çiftçiler bin bir çile çekerken, bal tutanlar parmak yalıyor, milyonlara para demiyor, Eurolarla, dolarlarla dans ediyor!

…Ve suçlanan o tür bakanlar Meclis'te AKP'li vekillerin oylarıyla aklanıyor, Yüce Divan'da yargılanmaktan kurtarılıyor! İşte sözün bittiği yer!