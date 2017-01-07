Başka vatan yok!

Ülke olarak çok üzücü, çok kritik bir dönem yaşıyoruz.

İçimizdeki düşmanların haddi

hesabı yok!

Saldırının ne zaman, nereden, hangi

hainden geleceğini bilmiyoruz.

Bu ortamda ulus olarak birlik ve bütünlük içinde olmalıyız, değil mi? Fakat ne gezer?

Biz, toplum olarak birbirimizi yiyor, düşmanın ekmeğine yağ sürüyoruz.

Mesela, iktidar yandaşı medyaya

bakın. Saldırmadıkları, karalamadıkları insan yok neredeyse!

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan “Teröre karşı birlik olalım” uyarılarında haklıdır.

“Hiçbirimizin gidecek başka vatanı yok” diyen Aydın Doğan'ın tüm medyaya seslenişine kulak vermek gerekiyor:

“Türk medyasına açık çağrıda bulunuyorum. Artık, sizin gibi düşünmeyen, yaşam tarzları sizden farklı kişileri ve grupları hedef alıp karalamaya, vatan haini olarak damgalamaya çalışmaktan vazgeçin. Toplumu kutuplaştırıcı yayınlardan sakının.”

Böyle sesleniyor Aydın Doğan… Aklı olan herkes bu çağrıya kulak verir.

“Ya aklı olmayanlar?” diyeceksiniz.

Onlar da insanlarımızın bölünmesine hizmet etmeye devam ederler!