Bugün mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk günü…

Gönül ister ki, bayram günlerinde herkes mutlu olsun…

Ben kendi hesabıma “Mutluyum” dersem, yalan söylemiş olurum.

İki arkadaşımız delillere göre değil, varsayımla, tahminle tutuklanıp cezaevinde çile doldurmaya başladı. Atılan iftiralarla ve aslı astarı olmayan çamurlarla, hiçbir hukuk ülkesinde görülmemiş bir şekilde, SÖZCÜ'nün Atatürkçü, yurtsever imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 170'ten fazla gazeteci cezaevlerinde tutuklu ya da hükümlü olarak yatıyor. Bizler bu durumda nasıl mutlu bir bayram yaşayabiliriz?

“Bayram gelmiş

neyime,

Kan damlar yüreğime!”

Bu dizeler bizim hazin türkümüz. Yüreğimiz kanıyor!

Kılıçdaroğlu'nun “Adalet Yürüyüşü” ülkemizde görülen haksızlık ve hukuksuzlukların zirveye tırmanması yüzünden başladı.

İktidar halkımıza “Referandumda EVET derseniz terör bitecek” diye söz vermişti. Hani, nerede kaldı o sözler? PKK Güneydoğu'da her türlü melâneti yapıyor. Bu mübarek bayram gününde birçok insanımızın yüreği yaralı, gözü yaşlı. Buruk bir bayram!