Böyle eşitsiz bir kampanya görülmemiştir. Adil, hakkaniyet kuralları içinde, şaibesiz bir halk oylaması yapılacak mı, biraz şüpheli!

Siyasal iktidar devletin bütün imkânlarını sonuna kadar kullanıp “Evet”i pompalarken, muhalefet sesini duyurmak için adeta çırpınıyor.

Her yer AKP'nin dev afişleriyle dolu… Üzerinde kocaman kocaman Erdoğan fotoğrafları var… Harcanan paraların haddi hesabı yok!

Türk medyasının yüzde 80'inden fazlasını oluşturan yandaş televizyon ve gazeteler de “Evet”i şişirip duruyorlar!

Hangi TV'yi açsanız, karşınıza Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor. TV sunucuları da çanak sorularla ona yardımcı oluyor.

Öyle yoğun, öyle ağır bir propaganda kampanyası yapılıyor ki, eşine, benzerine rastlamak zor. Tam bir beyin yıkama harekâtı!

Fakat bir şey unutuluyor:

Her şeyin fazlası zarardır. Mesela su hayattır, candır, yaşam şartıdır ama fazlası öldürür!

Bu ağır kampanya aslında iktidar liderlerinin yüzlerini yıpratıyor, vatandaşı bezdirip, bıktırıyor.

Eşitliğe, hakkaniyete, adalete uymayan aşırı propaganda, sandıkta ters teperse hiç şaşırmamak lâzım!