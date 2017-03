“Bir can borcumuz var!”

Erdoğan'ın son hedeflerinden biri Türkiye Barolar Birliği Başkanı oldu. Sözler çok sertti. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ona olgun bir şekilde (özetle) şöyle cevap verdi:

“Görevimiz halkı bilgilendirmektir. Siz halkoylamasında iki seçenekten ‘Evet'i savunanları ‘vatandaş', diğerlerini ise ‘terörist' olarak görüyorsunuz. 16 Nisan yaklaştıkça bu suçlamaların dozu artmış, akıl ve mantıkla izah edilir hali kalmamıştır!

Halkoylamasında tercihi ne olursa olsun her vatandaşımız Türk Milleti'nin asli unsurudur.

Anayasa değişikliği sürecinde milletimizi biz bilgilendirmeyecektik de, size göre, kim bilgilendirecekti?

‘Bundan sonra kapımız TBB Başkanı'na (Feyzioğlu'na) kapanmıştır' demişsiniz. Bizi sanırım sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız!

Değişiklik paketinde Cumhurbaşkanı'na denetimsiz ve sınırsız bir güç verilmesinin ötesinde Türkiye'nin altına saatli bombalar yerleştirilmek isteniyor!

‘Bedel ödeyeceksin' cümlesindeki her türlü bedeli Türk Milleti için ödemeye hazırız. Tek borcumuz Allah'a olan can

borcudur, vadesi geldiğinde onu da verir alnımızın akıyla gideriz.”