Bir devletin itibarı!

“Toprağımızda gözü olanlara cevabımız şudur:

Hemen savaşırız!

Oradaki bir kaya parçası bile olsa savaşa hazırız!”

İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin iç sayfa manşeti olan yukarıdaki sözler, İngiltere'nin kadın Başbakanı Theresa May'e ait.

Başbakan May kime söylüyor bunu?

İspanya'ya…

Neden söylüyor?

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını fırsat bilen İspanya, kendi ülkesiyle Afrika arasında olan İngiliz idaresindeki Cebelitarık'ı işgal etmeye niyetlendi de ondan… Bunu haber alan kadın Başbakan Theresa May resti çekti: “Sıkıysa işgal edin!”

25 yıl önce de İngiltere'nin önceki kadın Başbakanı Margaret Thatcher, Falkland Adaları'nı işgal eden Arjantin'le kıyasıya savaşarak adaları geri almış “O bölgenin kayalıktan ibaret olması önemli değil. Bu İngiltere'nin itibarıdır” demişti.

İngiltere'nin kadın başbakanları, erkeklerden daha şahin oluyor.

Bir de bizimkilere bakın… Yunanistan, Ege Denizi'ndeki 18 adamızı hayasızca işgal ediyor, vatan toprakları elden gidiyor, bizim muhteremler ise sesini soluğunu çıkarmıyor!