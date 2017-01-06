Birlik böyle sağlanır mı?

Bir “Birlik” lâfı

tutturmuş gidiyorlar!

Doğrudur, birlik olmamız gerekiyor ama birlik sadece lâfla kurulur mu? Tüm ülke sevgi ile kucaklanıp, alınan objektif kararlarla kardeşçe bir iklim yaratılır ve bu şekilde memlekette birlik sağlanır.

Ülkenin insanları “Bizden olanlar” ve “Bizden olmayanlar” diye ikiye bölünürse…

Atatürk ve İnönü gibi ülkenin temelini atan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran tarihi kişilere “İki ayyaş” diye saldırıp, laik cumhuriyet ilkeleri yok edilmeye çalışılırsa…

Atatürk'ün heykelleri kaldırılıp laik toplumda burukluk yaratılırsa…

Memleketin yarısı

dışlanırsa…

Ülke karşıt kutuplara ayrılırsa…

Birlik ve beraberlik nasıl kurulur?

Bu muhteremlerin birlikten anladıkları şey, onlar gibi düşünmek, onların yaşam tarzını benimsemek, biat etmek ve her dediklerini kabullenmek…

Dayattıkları Başkanlık Sistemi'nin ülke insanlarını böleceği görülüyor. Öyle olduğu halde bundan vazgeçmeyi düşünmemeleri, onların nasıl bir birlik istediklerini ortaya koyuyor.

“Dediğim dedik” dayatmasıyla birlik sağlamayı beklemek, hayal

görmekle eşdeğerlidir!