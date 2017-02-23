Boy ölçüsü!

Adı lidere çıkmış bazı siyasetçilere şaşırıyorum.

Mesela “Evet”çilerin başında gelen Devlet Bahçeli…

Nasıl bir liderdir ki, ucuz polemiklerle işi gargaraya getirerek partilileri kandırmak istiyor ve “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devlete düzen, ülkeye huzur gelecek” diyor. Oysa aynı Bahçeli 9 Mayıs 2015'te “Başkanlık ihanet sürecidir, Türkiye'yi bölünmeye götürür!” demişti. Bu sözlerin hangisi doğru, hangisi yalan acaba? Çelişki müthiş!

Bahçeli Bey, kendisine rakip olarak gördüğü için korktuğu Meral Akşener'e çatarak:

“Partinizle gelin, boy ölçüsünü görelim!” diye kükredi!

Oysa, kongreden kaçarak muhalifleri engelleyen Bahçeli değil miydi? Boyunun ölçüsünü merak ediyorsa Kurultay'da onların karşısına yiğitçe çıkmalıydı.

Bu cesareti gösteremeyip, koltuğuna âdeta tutkalla yapışan Bahçeli'nin şimdi böyle konuşmasına “İşkembeden atmak” denilmez mi?

Meral Akşener ona terbiyesini bozmadan, kadın zarafetiyle cevap verdi:

“Haydi, Kurultay'ı toplayın ve lütfen boy ölçümüzü alın. Biz delegenin iradesine razıyız ve saygılıyız. Ya siz saygılı mısınız?”