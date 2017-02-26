Briç, bezik ve tavla!

İktidar yetkilileri koro halinde “Meclis'in gücünü artırıyoruz!” diyor.

Gerçekten öyle mi? Hayır! Tam tersine, yapılan anayasa değişikliğiyle Meclis'teki milletvekili sayısı artırılıp 600'e çıkarılıyor ama Meclis'in

yetkisi azaltılıyor!

16 Nisan'da sandıktan “Evet” oyu çıkarsa milletvekilleri ne iş yapacak?

Hemen hemen hiçbir şey!

Tüm yetkiler, aynı zamanda Parti Genel Başkanı olacak Cumhurbaşkanı'na devrediliyor!

Ülkede her şeyi o yapacak!

– Partisinin milletvekili adaylarını tek başına o belirleyecek.

– Hükümetin, yasamanın, yüksek yargının, Silahlı Kuvvetler'in, emniyet güçlerinin, başı hep o olacak.

– Meclis'i sollayıp Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi bile Tek Adam'a verilecek!

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Bu durumda Meclis ne yapacak?” sorusuna şöyle cevap veriyor:

“16 Nisan'daki referandumda “Evet” oyu çıkarsa parlamentonun önemli bir işi kalmayacak! O zaman Meclis binasını ‘Şehir Kulübü' yapsınlar, milletvekilleri de orada briç-bezik, ya da tavla oynasın!”

Bu kadar yetki bir kişiye verilirse, olacağı budur!