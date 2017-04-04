Bu ayıp silinmez!

Eşitsiz, adaletten uzak yarışma devam ediyor.

İktidar “EVET”ten yana tüm ağırlığını koyuyor, devletin bütün imkânlarını tek taraflı olarak kullanıyor ama o ve onun hizmetkârı Devlet Bahçeli umdukları sonuca ulaşamıyor.

Bahçeli gerçekten şaşılacak bir parti başkanı… Onun, daha kısa bir süre öncesine kadar hem kendisine ve hem MHP'ye en ağır şekilde hakaret edenlerin safına geçmesi tuhaftır.

Kamuoyuna kendisini mazur göstermek için “Bu, Türk Milleti'nin beka sorunudur” demesi daha da garip, daha da ayıptır!

Yaa efendi, “Türk milliyetçiliğini ayağımızın altına aldık” diyenler, senin bugün hizmetine girdiğin kişiler değil mi?

Önceleri “Türk” yerine “Türkiyeli” diyorlardı. Sonra “İbrahim milleti” dediler. En sonunda “Hepimiz Hazreti Âdem'in çocuklarıyız” deyip işin içinden çıktılar. Onların sözlüğünde “Türk” yok!

Ayrıca aynı kafaların önderi, “Sayın Bahçeli sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Ben eşref-i mahlûk olan (mahlûkların en şereflisi) insanla dolaşıyorum” diyerek hem ona, hem de bütün ülkücü MHP'lilere hakaret etmişti.

Bir koltuk için, tüm bu aşağılamalara katlanılır mı?