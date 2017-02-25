Bu nasıl hukuk?

Üç gün önceki yazımda, Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nin benzin dökülerek yakılması olayını eleştirirken:

“Dilerim polis kundakçıyı en kısa zamanda yakalar. Peki, yakalar da ne olur? Büyük bir ihtimalle

serbest bırakılır!” demiştim.

Nitekim aynen öyle oldu. Mahkeme saldırganı aynı gün serbest bıraktı…

Halkın zaten yargıya güveni büyük ölçüde sarsılmıştı, şimdi yerle bir oldu!

SÖZCÜ'nün dünkü manşeti ülke olarak içinde bulunduğumuz hazin durumu iki cümle ile net olarak anlatıyordu:

“Türkiye'de bir yargı skandalı daha yaşandı.

Tweet at, tutuklan. Yak,

serbest kal”

Nasıl karardır bu? Nasıl hukuktur? Nasıl adalettir?

Bu tür kararlar yangın sapıklarına cesaret verir!

Adamın yaptığı cinayete teşebbüstür! Yangının erken fark edilip söndürülmesi, içeridekilerin cayır cayır yanmaktan kurtulması sadece bir tesadüftür!

Sanığın tutuklanmasını ısrarla isteyen ve bir üst mahkemeye başvurup tekrar tutuklanmasını talep eden savcıyı kutluyorum. Sanığı serbest bırakan hâkime gelince sevgili okurlar, kararı

size bırakıyorum!