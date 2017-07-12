Bu telaş niye?

İnsanların umutlarını yeşerten tarihi mitinge kaç kişinin katıldığı tartışma konusu oldu.

Tarafsız çevreler “2 milyonun üstünde” diyor.

Polis kayıtlarına göre mitinge katılanların sayısı 1 milyon 600 bin.

İstanbul Valiliği, başka işi kalmamış gibi mitinge 175 bin kişinin katıldığını hesaplamış!

Melih Gökçek de, bir metrekareye dört insan düşerse, Maltepe miting alanının metrekareye göre 82 bin 500 kişi alacağını hesaplamış!

Bir küçültme yarışıdır gidiyor.

Oysa Maltepe miting alanının 2 milyon kişi aldığını 2015 yılında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış, Taksim'de miting yapmak isteyenlere “Kendine güveniyorsan git o meydanda mitingini yap” demişti.

İşte, 2 yıl sonra Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'deki adalet mitingine katılanların sayısı 2 milyonu aştı. Şimdi iktidar ve yandaşlarında bir küçültme yarışı başlatıldı.

Mitinge katılan 2 milyon değil de 200 bin olsa ne fark eder? Mitingin anlamını mı değiştirir? Türkiye'de adaletin var olduğunu mu gösterir? Nedir bu telaş?