Burak Akbay ve Berat Albayrak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Meclis'teki sözleri ülkemizdeki hazin durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Albayrak “Ben cemaat okullarında okudum ama aklımı bir beşere (insanoğluna) kiraya vermedim” dedi.

Bu açıklama üzerine Emin Çölaşan dün:

“Bakan'ın bu savunmasına saygı duyuyorum. Peki ama başkalarının durumu ne olacak? Fehmi Koru isimli dedikodu yazarı, gazetemizin sahibi Burak Akbay'a ‘Cemaat okullarında okudu' diye iftira attı. Oysa böyle bir şey yoktu. Fakat Akbay hakkında 30 yıla kadar hapis isteniyor. Burak Akbay gibilerin hakkını kim koruyacak?” diye sordu.

Haklı ve yerinde bir soru.

Son dönemde yaşanan acı olaylar, iftiralarla insanların hayatlarının nasıl altüst olduğunu ortaya koyuyor.

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, FETÖ'nün cemaat okullarında okudu ve Enerji Bakanı yapıldı…

Burak Akbay cemaat okullarında okumadı ama FETÖ yanlısı bir yazar “Okudu” diye iftira atınca hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gelin de siz böyle adalete inanın!