“Burak Bey üzülmesin!”

Halk TV'de cuma gecesi yayınlanan Halk Arenası programında Uğur Dündar'ın konuğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di.

Meral Hanım, Uğur Dündar'ın sorularına verdiği sakin, akıllı, bilgili cevaplarla tam puan alarak Türkiye'nin sorunlarına hâkim bir siyasî lider olduğunu gösterdi.

“Ülkemizde hukuk ve adaletin büyük ölçüde yıpratıldığı” konusu tartışılırken Uğur Dündar, Atatürkçü SÖZCÜ'ye yapılan haksız operasyonu da gündeme getirip:

“Gazetemizin sahibi Burak Akbay, hiçbir zaman semtine dahi uğramadığı FETÖ okullarında sanki okumuş gibi iftiralara maruz kaldığı için yurtdışında aylardır azap çekiyor” diyerek bu adaletsizliğe isyan etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cevabı:

“Burak Bey hiç üzülmesin. Benim için de FETÖ'cü demişlerdi. Ona FETÖ'cü diyenler, sağlarına, sollarına, damatlarına ve de aynaya baksınlar, gerçek FETÖ'cü olarak kendilerini görecekler” şeklinde oldu.

Meral Akşener “FETÖ ile mücadelenin şart olduğunu, fakat bu örgütle gerçek anlamda bir mücadele yapıldığına inanmadığını” söyleyerek “Hepsi dinden, imandan bahsediyor ama kul hakkı yiyorlar!” dedi.