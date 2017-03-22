Büyük yalnızlık!

Dünyada 63 İslâm ülkesi var. Bunlardan hangisi bize dost? Hangisi Türkiye'nin yanında?

1974'ten bu yana hangi İslâm ülkesi Türkiye'ye destek olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı? Hiçbiri!

“Din kardeşliği, İslâm kardeşliği” gibi sıcak ifadeler sadece lâfta kalıyor!

İslâm ülkelerinin bizi kardeş gibi gördüğü filan yok!

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay:

“Tüm Türkiye'ye şunu sormak istiyorum” diyor ve devam ediyor:

“Tamam, Avrupa bize düşmanlık etti. Bu duruma çok büyük İslâmofobi (İslâm korkusu) diye baktınız… Fakat…

Bir tek İslâm ülkesinden ‘Türkiye haklıdır' açıklaması çıktı mı? Varsa söyleyin! Bir tek çıkmadı!

Bu, büyük bir yalnızlıktır. Bu, Türkiye'nin içine düştüğü, bölgesinde ve dünyada yalnızlığının bir parçasıdır.

Komşularla sıfır sorundan, kendimiz sorun haline geldik!

Marifet düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. Fakat bu iktidarın ne ürettiğini çok iyi görüyoruz!”

Balbay haklıdır. İslâm kardeşlerimizden bize hiçbir fayda yok! Dostluk değil, düşmanlık çok daha fazla!