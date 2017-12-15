Çağdaşlık bizim neyimize?

Harika bir Diyanet İşleri Başkanlığı'mız var!

Aklı başında, modern, çağdaş olan her insanı çıldırtır!

Neyi amaçlıyor bilmiyoruz ama acayip fetvalar verip duruyor!

Sadece şu son beş on gün içinde verilen fetvalara bakalım:

– Erkekler SMS (Kısa cep telefonu mesajı) ile karılarını boşayabilir.

– WhatsApp veya e-posta ile de boşama işlemi yapılabilir.

– Milli Piyango haramdır!

– Piyango bileti alanlar, kumar

oynuyor, günah işliyor!

Şimdi de yeni bir fetva çıktı:

“Müzik haram” fetvası!

Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başka işi mi yok ki, böyle acayip şeylerle uğraşıyor?

Din İşleri Yüksek Kurulu “Dinimizde müzik dinlemek yasak değil ancak ahlâksız ve harama sevk eden müzik dinlemek günahtır!” dedi.

“Ahlâksız ve haram müzik” nedir? Hangisidir? Bunun türünü açıklamadı.

Sanırım kadın ve erkeğin çeşitli danslar ve gösteriler yaptığı müzik türleri kastedildi.

“Bu çağda bu kafa” diyor, söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Mütedeyyin halkımızın kafası hurafelerle doldurulup “Çağdaş olmak bizim neyimize?”denilmek isteniyor!