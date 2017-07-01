Adalet arayan bir

toplum olduk.

En azından insanlarımızın yarısı adalet istiyor.

Bugüne kadar 300 kilometreye yakın yol kateden Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 16'ncı gününü de tamamladı. Büyük yürüyüşün bitmesine daha 9 gün var.

Adalet ve toplumun vicdanı için bu cehennem sıcağında yollara düşen Kılıçdaroğlu halkımıza soruyor:

“İktidar mensupları söz vermişlerdi, referandumda ‘EVET' derseniz terör bitecek diye her yeri afişlerle donatmışlardı, ne oldu? Terör aynen

devam ediyor ve sizler kandırılıyorsunuz!”

Durum aynen öyle! Bir kısım insanlarımız kandırılmayı seviyor ne yazık ki…

Adalet arayan bir toplumuz… Dünyada bundan daha üzücü bir durum olamaz! Tarih, adaletsiz devletlerin hazin sonlarını anlatan bilgilerle doludur. 21'inci Yüzyıl'da ülkemizin adaleti büyük

sorun haline geldi!

AKP'nin kurucularından olan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllâtif Şener ile DSP'nin önceki Genel Başkanı Zeki Sezer'in yürüyüşe katılmaları takdir edilecek bir olay. Merhum Ecevit'in sağ kolu olan Zeki Sezer geceleri çadırda yatarak yürüyüşe devam ediyor ve “Bu bir parti meselesi değildir” diyor.