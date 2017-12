Cehennemin kapıları!

“ABD Başkanı Trump cehennemin kapılarını açtı” diye tepki gösteren Filistin lideri haklıdır.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini açıklayan Trump'ı tüm dünya eleştiriyor, Filistin'den “İntifada” çağrıları yükseliyor.

İntifada “Filistin halkının ayaklanması” demektir. Daha önce iki defa “İntifada” yaşanmış ve çok kan akmıştı! Dileriz 3'üncü bir intifada olmaz!

Trump herhalde, aldığı kararın sonuçlarını düşünemeyecek kadar “geri zekâlı” değildir!

O halde, neden böyle bir halt yedi? Aldığı akılsızca bir kararın dünyanın başına yeni dertler açacağını bilmiyor muydu? Domuz gibi biliyordu tabii ki… Fakat Ortadoğu'nun iyice karışmasını ve terör çetelerine gün doğmasını Amerika'nın çıkarlarına uygun görüyordu.

Bir de ünlü Amerikan gazetesi New York Times'ın ilginç bir haberi var. ABD kumarhane kralı Yahudi Adelson, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sözü karşılığında Trump'ın seçim kampanyasına 20 milyon dolar bağışlamış.

Böylece “Dünyada bütün kötülüklerin başı paradır” sözü bir kez daha doğrulanmış oluyor!