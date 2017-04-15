Cennet vaadi (!)

Yarın ülkenin kader oylaması var.

Referandum kampanyası boyunca neler öğrendik?

Ekonomi kanatlanacak, Türkiye

uçacak, düşmanlar çatır çatır

çatlayacakmış, falan…

Bunlar lâfla olmuyor tabii… Siyasal iktidar, 15 yılda yapamadığını, “Tek Adam” yönetimiyle sihirbaz gibi değneğini dokundurup bir anda mucizeler yaratacak sanki

Büyüklere anlatılan bu masala bebekler bile inanmaz!

Millet dönüp kendisine şöyle bir bakmalı. 15 yılda hayatlarında ne değişti? Müteahhitler milletin “a…” sına koydu, kodamanlar ballı paralar kazandı ama milyonlarca insan içinde bulunduğu dertten, sıkıntıdan kurtulamadı.

Şimdi Başkanlık Sistemi gelecek ve her şey bir anda harikalar kumpanyasına dönecek, millet “lüks hayat” yaşayacak, öyle mi?

İnsanlar böyle kandırılıyor!

“Lüküs hayat, lüküs hayat,

Bak keyfine, yan gel de yat!

Ne ömür şey, oh ne rahat,

Yoktur eşin, lüküs hayat!”

Çok eski yıllarda merhum Hazım Körmükçü'nün ünlü bir operetiydi bu… Şimdi seçmene yalnız böyle lüks bir hayat değil, cenneti bile vaat ediyorlar! Salla sallayabildiğin kadar!