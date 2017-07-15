CHP’yi de FETÖ’cü yaptılar!

“Türkçe barış dilidir, Yunus dilidir. ‘Aç herkese sineni aç, onun gibi ilâç' diyen Fetullah Gülen Hocaefendi'nin dilidir.”

Bu övgü kime ait? Başbakan Binali Yıldırım Bey'e…

“Bu yolu açın, bu ateşi yakın, bu fikri veren muhterem Fetullah Gülen Hocaefendi'ye gönül dolusu saygılar gönderiyorum. Kendisine çete diye hitap edilmesi büyük haksızlıktır, vicdansızlıktır!”

Kim demiş bu sözleri? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bey…

“Cemaatin hedefleriyle Türkiye'nin hedefleri tamamen örtüşüyor.”

Bu sözler de eski Başbakan Davutoğlu'na ait… Örnekler o kadar çok ki, şaşırırsınız!

Meclis Darbe Komisyonu'ndaki AKP'li üyeler Darbe Raporu'na gizlice ek yaparak CHP'yi FETÖ'cü olmakla suçladı. Oysa cümle âlem biliyor ki, yıllarca Fetullah Gülen'le kol kola yürüyen AKP'dir.

Şimdi aynı AKP, rapora eklediği bölümde, CHP'nin FETÖ ile amaç birliğinde olduğunu söylüyor. Aklın kabul edeceği bir iddia değil bu!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; “Yıllarca Feto'yu büyütenler şimdi kendilerini sıyırıp herkese FETÖ'cü diyerek siyasi kalpazanlık yapıyor!” diye isyan ediyor. Haksız mı?