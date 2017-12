Çılgınlık!

Trump yalnız Amerika'nın değil, tüm dünyanın derdi oldu!

Adam geldiği günden beri ülkeleri karıştırıyor, dünyanın başına yeni yeni belâlar açıyor!

Şimdi durup dururken Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklayıp Müslüman âlemini ayağa kaldırdı.

Arı kovanına çomak sokmak gibi bir şey bu…

İsrail, Kudüs'ün doğusunu 1967'de işgal etti ve 1980'de tamamını İsrail'in başkenti ilan etti. Ancak bugüne kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadı.

ABD Başkanı Trump'ın davranışı bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Araplar, dünyanın en eski kentlerinden biri olan Kudüs'ü, ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Kentte, 3 semavi dinin mensupları,

Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için kutsal mekânların bulunması

Kudüs'ün önemini artırıyor.

Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa, Miraç mucizesinin gerçekleştiği yer.

Yahudi yanlısı Trump'ın davranışı

bölgeyi alev topuna döndürecek büyük

bir akılsızlık! Allah dünyayı böyle

çılgınlardan korusun!