Olağanüstü Hal (OHAL) Meclis'te AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla 3 ay daha uzatıldı.

Böylece 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, dördüncü defa uzatılmış oldu.

İktidar, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile her istediğini yapıyor. Karşısında direnecek hiçbir engel yok.

OHAL yasası nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne gitmek yok, itiraz hakkı yok, muhalefet yok. Yani dikensiz gül bahçesi… Bu yüzden iktidarın, çok sevdiği OHAL'den vaz geçmeye hiç niyeti yok.

Öyle anlaşılıyor ki, bu durum daha uzun süre devam edecek ve demokratik haklar askıda kalacak! Ta ki, 2019'da yapılacak 3 önemli seçime kadar! O yıl: 1) Cumhurbaşkanı, 2) Milletvekili, 3) Belediye seçimleri var.

Dileriz bu hayati seçimler, eskileri gibi şaibeli olmaz! Trafoya kedi girmez, oyların sayımı sırasında elektrikler kesilmez, nereden geldiği belirsiz olan mühürsüz oylar geçerli sayılmaz!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) umarız titiz ve âdil davranır, referandum oylaması sırasında kirlenen adını, bu defa tarafsız ve şaibesiz seçim yaptırarak inşallah temize çıkarır!