“Sandıktan EVET çıkarsa Türkiye'de diktatörlük olmaz!”

Böyle diyor AKP'nin koruyucu meleği…

Neden olmazmış?

Efendim “Diktatör kelimesi Türkçe değilmiş de ondan.”

Evet, bunu söyleyen AKP yandaşı Devlet Bahçeli'dir…

“Diktatör” sözcüğünün kökenine bakıp böyle konuşmak, aslında milletin aklıyla alay etmektir. “Demokrasi” sözcüğü de Türkçe değil… “Parlamento” da Türkçe değil… Bahçeli'nin mantığına göre demek ki bütün bunlar da Türkiye'de olamaz!

Ne diyelim? Allah akıl fikir versin!

Aslında Türkiye'nin “Birleştirici bir Cumhurbaşkanı”na ihtiyacı var.

Partili bir cumhurbaşkanı Türkiye'yi birleştiremez. Böyle bir siyaset adamının herkesin cumhurbaşkanı olması mümkün değildir. Adı üstünde Partili Cumhurbaşkanı sadece o partinin cumhurbaşkanı olur, diğerlerinin olamaz!

“Hayır” diyenlerin daha şimdiden “terör yanlısı” ilan edilmeleri bunu gösteriyor.

Bu durumda Cumhurbaşkanı nasıl birleştirici olacak? Olamaz!

Kutuplara ayrılmış bir Türkiye başka ülkelerin iştahını kabartır. İşte en büyük tehlike budur!