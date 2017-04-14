Dramatik dönüş!

Referanduma huzursuz bir ortamda gidiyoruz.

Çağdışı bir anlayışla ülke karanlığa doğru sürükleniyor.

Ancak “HAYIR” oyları bu çöküşü önleyebilir.

Yıllardır AKP'lilerin kafasında cumhuriyet karşıtı fikirler vardı. Şimdi bunu uygulamayı planlıyorlar!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortadan kaldırılacağını” açıkça itiraf etti.

“Evet” oylarının yükseldiğini iddia eden Mehmet Uçum'un bir tweeti şöyle:

“Sessiz değil halkımız, gümbür gümbür bir ‘Devrim' yapıyor, farkında mısınız? Halk, kendi devletini kurmak için adım atıyor. 16 Nisan kutlu olsun.”

Halk kendi devletini kuruyormuş. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılacak, yerine çağdışı bir devlet kuracaklar, öyle mi? İşte, kafa bu!

Aynı kafalar milliyetçiliği de ayaklar altına alıyor “Türklük yok, Türkiyelilik var” diyorlar.

Peki, Türkçü, ülkücü, milliyetçi geçinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nasıl oluyor da bu kafaları destekliyor? Günün birinde Bahçeli'deki “dramatik” dönüşün sırrını mutlaka öğreneceğiz. Dünyada hiçbir şey gizli kalmaz!