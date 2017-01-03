En talihsiz dönem!

Nur içinde yatsın rahmetli Demirel, başbakanlığı sırasında şöyle derdi:

“Fırat kıyısında çobanın iki koyunu çalınsa Başbakan'dan sorulur. Ülkede neler olup bitiyorsa herkes benden hesap sormalıdır.”

Bugün Türkiye saldırı altında… Ülke bin bir türlü melânetle çalkalanıyor ama hiç kimse sorumluluğu üzerine almıyor.

O zaman sizler ne iş yaparsınız muhteremler? Siyasi sorumlular nerede?

AKP'nin iktidarda olduğu son 15 yılda Türkiye'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. AKP'li yıllar, 94 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en talihsiz dönemi olarak geçti.

Hain terör hâlâ tüm vahşetiyle

devam ediyor!

Hatırlarsınız. Geçen yıl Fransa'yı kana bulayan dinci terör eylemleri sonrasında sorumlu bakanlarla birlikte bütün görevliler istifa etmişti…

Fransa, alınan ciddi önlemlerle ve iyi çalışan istihbarat birimleriyle yeniden güven sağlamış bulunuyor.

Bizde ise ne yapılıyor? Herkes bol bol konuşuyor, aynı klişe lâfları söylüyor, hiç kimse istifanın “i”sini bile aklına getirmiyor!

Terörle yaşamak Türkiye'nin acı kaderi haline geldi, yazık!