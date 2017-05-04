Erdoğan’ın 2 şapkası!

“Partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden döndüm.”

Bu dokunaklı sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. İyi de, AKP'den ne zaman ayrılmıştı ki? Ayrılık kâğıt üzerinde, lâf ola beri geleydi…

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu'nu buruşturulmuş kesekâğıdı gibi partisinin başından atan kimdi? Bir işaretiyle Binali Yıldırım'ı AKP Genel Başkanı ve Başbakan yapan da o değil miydi?

Bir partinin üzerinde bu kadar etkili ol, sonra da “Yuvama, sevdama döndüm” de… Hiç inandırıcı değil!

“Tam 979 gün sonra bu hasret hamdolsun bitti.” demek, lâf olsun, torba dolsun kabilinden söylenen bir şey olsa gerek…

21 Mayıs'ta AKP Genel Başkanı seçilecek olan Erdoğan'ın iki şapkası olacak:

1) Cumhurbaşkanı,

2) Parti başkanı.

Peki, Türk Ceza Yasası'nın 299'uncu maddesi ne olacak? Bu maddeye göre Cumhurbaşkanı'na hakaretin cezası 1 yıldan 5 yıl 4 aya kadar hapis! Parti başkanına hakaret etmenin cezası ise 3 aydan 2 yıla kadar… Savcılar ve hâkimler bu konuda ne yapacak bakalım?

* (İstanbul Barosu eski Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal “299'uncu maddenin kaldırılması gerekir” diyor.

TOKMAK-2'de.)