Bir sürü hengâme arasında erken seçim tartışmalarının devam edeceği anlaşılıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli muhalefet yapmayı bırakıp, tamamen iktidar partisinin sözcüsü haline geldi ve erken seçim isteyen Kılıçdaroğlu'na “Seçilmiş hükümet görev başındadır. Erken seçim akıl kârı değildir” diye cevap verdi.

Akıl kârı mı, değil mi bilemeyiz ama Bahçeli'nin seçimden öcü gibi korktuğu bir gerçek. Koltuğunun sallantıda olduğunu o da görüyor ve buna bir çare bulmak için dört elle iktidar partisine sarılırken bir yandan da:

“MHP'nin seçim barajıyla ilgili bir endişesi yok” diye yüksek perdeden konuşuyor. Oysa o böyle dediği sıralarda istifalar devam ediyor, Finike'de yüzlerce partili MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçiyordu.

Bahçeli Bey'in kendisini eleştirenlere kızarak ağır hakaretler yağdırması hem gereksiz, hem faydasız. Bu hiçbir şeyi değiştirmez!

MHP ülkemize gerekli olan çok önemli bir parti. Fakat ne yazık ki, muhalefet yapacağı yerde dümen suyuna girdiği AKP'ye hizmet ettiği için kendi kendini yok ediyor!