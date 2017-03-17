Kadirbilir olmak güzel şeydir, iyi özelliktir. “Değer bilir, iyilik bilir” anlamına gelir.

Günümüzde sayıları azalan kadirbilir insanlardan biri CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'dir.

İnce, Kırklareli'de düzenlediği referandum mitinginde “Allah'tan SÖZCÜ Gazetesi var, Halk TV var da sesimizi duyurabiliyoruz. Onlara alkış istiyorum” dedi. Alkışlar

gök gürültüsü gibi patladı.

Muharrem İnce, bir kadirşinaslık daha yaparak şöyle dedi:

“AKP iktidarının önceden ortakları FETÖ idi. Şimdi ise ortak Devlet Bahçeli… Ülkücülerin Bahçeli ile aynı yolda yürümediğini görüyorum. Gençliğimde kavga ettiğim Ülkücüler de şimdi ‘HAYIR' diyor. Onlara helâl olsun. O Ülkücü kardeşlerimiz için kocaman alkış istiyorum.”

…Ve alkışlar… Alkışlar…

Muharrem İnce haklıdır. Ülkücü MHP'liler son dönemde çok iyi sınav vermiş, AKP iktidarının uydusu haline gelen Bahçeli yönetimi ile yollarını ayırmıştır.

MHP'nin Genel Başkan adayları, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın, Süleyman Sazak'ın, Bahçeli ve AKP'ye karşı yürüttükleri fazilet mücadelesi, siyasi tarihimize geçecek önemdedir.