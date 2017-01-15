Filmin devamı haftaya!

“Başkanlık Sistemi” adlı aksiyon filminin ilk yarısı bugün bitiyor.

Yumruklar atıldı, burunlar kırıldı,

bardaklar fırlatıldı, içi su dolu pet şişeler kafalarda patladı…

Kadın milletvekiline saldırıldı, boğazı

hunharca sıkıldı, vahşice hakaretler,

küfür ve tehditler havada uçuştu.

Ne var, ne oluyor?

Meclis'te anayasa değiştiriliyor!

İktidar kanadı malûm… MHP milletvekillerinin de bir kısmı seçmenine ihanet ederek, programlanmış makineler gibi tıpış tıpış gidip oyunu kendilerini yok edecek sisteme veriyor!

Akıllıca bir iş değil ama yapıyorlar işte!

AKP'li vekillerin yurtla, milletle, insanlarımızın mutluluğu ile ilgileri yok. Bir kısım MHP'li de öyle… Kişisel menfaatlerin bu kadar ön plana çıktığı başka bir oylama görülmemiştir.

İlk tur böyle bulanık bir havada

bugün bitiyor.

Filmin ikinci yarısı 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak…

Bir ülkenin halkı hukuktan ve demokrasiden nasıl uzaklaştırılır, insanlar nasıl karşıt kutuplara ayrılır, ibretle izlemeye devam edeceğiz.

Böyle bir aksiyon filmi sinemalarda az bulunur!

İyi seyirler!